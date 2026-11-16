Giftigt kvicksilver som används vid illegal guldbrytning i Amazonas marknadsförs på Tiktok.

Giftigt kvicksilver marknadsförs på Tiktok som vilken vara som helst. Brasilianska åklagare har hittat annonser med miljontals visningar, där intresserade köpare frågar hur de kan få tag på metallen.

Kvicksilvret används vid illegal guldbrytning i Amazonas, där det förorenar floder och skadar både människor och natur.