Utrikes • Omni förklarar
Så säljs giftigt kvicksilver till illegala guldgrävare på Tiktok
Giftigt kvicksilver marknadsförs på Tiktok som vilken vara som helst. Brasilianska åklagare har hittat annonser med miljontals visningar, där intresserade köpare frågar hur de kan få tag på metallen.
Kvicksilvret används vid illegal guldbrytning i Amazonas, där det förorenar floder och skadar både människor och natur.
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