Så vände Ukraina krigslyckan – inifrån en avgörande offensiv
I en underjordisk bunker i östra Ukraina följer bataljonschefen Yuriy Horobets en attackdrönare på skärmen. Hans soldater förbereder ett anfall – slutskedet av operation Vivaldi, s…
The New York Times
Inside the Operation That Helped Ukraine Turn the Tables
After months of secrecy, Ukrainian commanders let…
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