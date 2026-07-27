Saab får miljardorder på Global Eye från Mellanöstern
Försvarsbolaget Saab har fått en order avseende två Global Eye-flygplan från ett land i Mellanösternregionen. Ordervärdet uppgår till 10,1 miljarder kronor och planen kommer att levereras 2030. Det framgår av ett pressmeddelande.
– Det växande intresset för GlobalEye på den globala marknaden visar att systemet möter de höga krav som ställs på luftförsvarsförmågor i dag, säger Micael Johansson, vd och koncernchef på Saab i pressmeddelandet.
På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om beställningen eller kunden att offentliggöras, uppger Saab.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen