Saab får miljardorder på Global Eye från Mellanöstern

Global Eye presenteras på Natomötet i Turkirt tidigare i år.

Försvarsbolaget Saab har fått en order avseende två Global Eye-flygplan från ett land i Mellanösternregionen. Ordervärdet uppgår till 10,1 miljarder kronor och planen kommer att levereras 2030. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det växande intresset för GlobalEye på den globala marknaden visar att systemet möter de höga krav som ställs på luftförsvarsförmågor i dag, säger Micael Johansson, vd och koncernchef på Saab i pressmeddelandet.

På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om beställningen eller kunden att offentliggöras, uppger Saab.