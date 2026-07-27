Tyskland ska investera i försvarsbolag

Tyskland planerar att köpa andelar i startup-bolag verksamma inom försvarsteknologi. Det skriver Financial Times.

Förbundskansler Friedrich Merz regering meddelade på onsdagen att investeringarna ska ske via en utvecklingsbank. Samtidigt ska skatteincitament och förenklade rutiner för att starta företag digitalt gynna investeringar i sektorn.

Investeringarna ska ses som ett sätt att gynna innovation och få fart på den tyska ekonomin.

– Vi lägger grunden för nästa generation av tyska marknadsledare, sa ekonomiminister Katherina Reiche till tidningen.