ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Markus Schreiber / AP)
Försvarsboomen

Tyska försvarsjätten gör omvänd vinstvarning

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Den tyska försvarskoncernen Rheinmetall publicerar preliminära siffror för det andra kvartalet 2026 eftersom de väntas bli klart högre än marknaden väntat sig.

Bolagets intäkter växte preliminärt med 69 procent till 3,3 miljarder euro jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet blev samtidigt 562 miljoner euro.

Rheinmetalls aktie vänder från minus till plus 3 procent på Frankfurtbörsen efter beskedet.

Rörelseresultatet runt 20 procent högre än marknadens förväntningar
Direkt  · Ofta betalvägg
Rheinmetalls aktie
finance.yahoo.com
Rheinmetall: Intäkter och vinst slår rekord
pressmeddelande · ir.rheinmetall.com
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen