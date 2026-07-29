Tyska försvarsjätten gör omvänd vinstvarning

Den tyska försvarskoncernen Rheinmetall publicerar preliminära siffror för det andra kvartalet 2026 eftersom de väntas bli klart högre än marknaden väntat sig.

Bolagets intäkter växte preliminärt med 69 procent till 3,3 miljarder euro jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet blev samtidigt 562 miljoner euro.

Rheinmetalls aktie vänder från minus till plus 3 procent på Frankfurtbörsen efter beskedet.