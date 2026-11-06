Saab har skrivit avtal med franska Naval Group om att utrusta de fyra nya svenska fregatterna med eldledningssystem och sensorer, skriver försvarsjätten i ett pressmeddelande. Ordervärdet ligger kring 2 miljarder kronor och leveranserna sker under de kommande åtta åren.

– Sverige får avancerade och integrerade förmågor att upptäcka, avskräcka och hantera hot både över och under vattenytan, säger Mats Wicksell på Saab i ett uttalande.

Frankrikes president Emmanuel Macron var på plats i Stockholm när det historiska avtalet om fregatterna, värt 47 miljarder kronor, undertecknades i augusti.