Saab har skrivit ett avtal med det portugisiska företaget Vangest, verksamt bland annat inom flygsektorn, rapporterar den portugisiska nyhetsbyrån Lusa.

De två företagen ingår ett långsiktigt partnerskap där åtta komplexa komponenter till Jas Gripen kommer att tillverkas vid en fabrik norr om Lissabon.

Beskedet sammanfaller med att Portugal för närvarande överväger att byta ut sina amerikanska F-16-plan. Airbus har anmält sitt intresse att sälja sitt stridsflygplan Eurofighter till landet. Portugals försvarsminister har sagt att han vill få in anbud från flera företag.