Saabs vd Micael Johansson i samband med köpet av de första fyra planen. Här med Thailands förre flygvapenchef Punpakdee Pattanakul.

Thailand vill köpa ytterligare åtta Gripenplan av Saab i en enda omgång i stället för två. Det uppger flygvapenchefen Sakesan Kantha, enligt tidningen The Nation.

Thailand har redan beställt fyra plan. En order på ytterligare åtta kan vara värd över 10 miljarder kronor, skriver Affärsvärlden.

Gripen E/F-planen ska ersätta Thailands äldre F-16 som tas ur bruk 2028.