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Arkivbild. (Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / SVENSKA DAGBLADET)
Försvarets framtid

Saab: Hundratals nya jobb efter Polens ubåtsköp

Av Aron Sigblad
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Saabs ubåtsaffär med Polen innebär nyanställningar av ”ett antal hundra nya medarbetare” inom bolagets marindivision Naval. Det uppger Saabs pressansvariga Ulrika Langels till TT.

”Vi har redan under flera år vuxit kraftigt och ser fortsatt behov av att rekrytera nya medarbetare”, skriver hon i ett mejl.

I Lund och Helsingborg handlar det främst om ingenjörer, medan fler plåtslagare, svetsare, mekaniker och elektriker är prioriterade vid produktionen i Karlskrona.

Statsminister Ulf Kristersson (M) uppgav vid en pressträff att affären kommer att skapa ”tusentals jobb”, varav 7 000 i Polen.

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