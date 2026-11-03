SAS-plan bombhotat – har landat i Warszawa
Ett SAS-plan har nödlandat på flygplatsen Warszawa-Chopin efter ett bombhot, skriver danska BT. Planet ska ha lyft från Köpenhamn.
Maskerade poliser söker igenom planet och brandbilar står i beredskap cirka 100 meter bort enligt vittnen.
– Jag kan bekräfta att ett hot har mottagits, och planet har landat i Warszawa utan problem, säger SAS:s presschef Alexandra Lindgren Kaoukji till danska TV2.
Kort innan ska även ett plan tillhörande LOT Polish Airlines från London ha tvingats nödlanda på flygplatsen Warszawa-Modlin. Enligt TV2 ska polska myndigheter ha fått till sig uppgifter om att det ska ha funnits ett explosivt föremål ombord planet. Flygplatsen ska vara stängd i väntan på bombtekniker.
Även ett Ryanair-plan från Manchester ska ha fått ta emot hot. Det har landat på Murcia International Airport i Spanien utan problem. Även ett plan från Isreal har tagit emot hot. Det har landat i Sofia i Bulgarien, enligt bulgariska nyhetsbyrån BTA.
Det är oklart om händelserna hänger ihop.