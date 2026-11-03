Ett SAS-plan har nödlandat på flygplatsen Warszawa-Chopin efter ett bombhot, skriver danska BT. Planet ska ha lyft från Köpenhamn.

Maskerade poliser söker igenom planet och brandbilar står i beredskap cirka 100 meter bort enligt vittnen.

– Jag kan bekräfta att ett hot har mottagits, och planet har landat i Warszawa utan problem, säger SAS:s presschef Alexandra Lindgren Kaoukji till danska TV2.

Kort innan ska även ett plan tillhörande LOT Polish Airlines från London ha tvingats nödlanda på flygplatsen Warszawa-Modlin. Enligt TV2 ska polska myndigheter ha fått till sig uppgifter om att det ska ha funnits ett explosivt föremål ombord planet. Flygplatsen ska vara stängd i väntan på bombtekniker.

Även ett Ryanair-plan från Manchester ska ha fått ta emot hot. Det har landat på Murcia International Airport i Spanien utan problem. Även ett plan från Isreal har tagit emot hot. Det har landat i Sofia i Bulgarien, enligt bulgariska nyhetsbyrån BTA.

Det är oklart om händelserna hänger ihop.