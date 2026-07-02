SD i Göteborg vill stoppa mottagandet av flyktingar
Sverigedemokraterna i Göteborg går till val på att strypa allt flyktingmottagande till kommunen. Gruppledaren Jörgen Fogelklou pekar i en intervju med Göteborgs-Posten på sommarens lagändring som ger kommunerna större inflytande i frågan.
– Vi tycker att Göteborg behöver lite andrum, säger han.
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