SD i Göteborg vill stoppa mottagandet av flyktingar

Arkivbild från 2022: Jimmie Åkesson talar på Frihamnsdagarna i Göteborg tillsammans med Jörgen Fogelklou.

Sverigedemokraterna i Göteborg går till val på att strypa allt flyktingmottagande till kommunen. Gruppledaren Jörgen Fogelklou pekar i en intervju med Göteborgs-Posten på sommarens lagändring som ger kommunerna större inflytande i frågan.

– Vi tycker att Göteborg behöver lite andrum, säger han.