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Arkivbild från 2022: Jimmie Åkesson talar på Frihamnsdagarna i Göteborg tillsammans med Jörgen Fogelklou. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Lokalvalen i Göteborg

SD i Göteborg vill stoppa mottagandet av flyktingar

Av Tomas Ekelund
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Sverigedemokraterna i Göteborg går till val på att strypa allt flyktingmottagande till kommunen. Gruppledaren Jörgen Fogelklou pekar i en intervju med Göteborgs-Posten på sommarens lagändring som ger kommunerna större inflytande i frågan.

– Vi tycker att Göteborg behöver lite andrum, säger han.

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Lokalvalen i GöteborgJörgen FogelklouGöteborgSverigedemokraternaVästra Götalands län