M och SD vill lägga ned ”sosseprojektet” Folkteatern
M och SD i Göteborg vill strypa regionens finansiering till Folkteatern, som de menar är ett ”sosseprojekt”. Det skriver GP, som menar att teatern sannolikt kommer behöva lägga ned om stödet försvinner.
Vid en direkt fråga från tidningen säger regionfullmäktigeledamoten Pernilla Taxén Börjesson (SD) att hon inte har några särskilda tankar om det.
– Nej, det har jag inte. Det finns ju fler teatrar i Göteborg. Folkteatern får väl kämpa för att finna en ny finansiär. Det är inte mitt problem att lösa.
bakgrund
Folkteatern, Göteborg
Wikipedia (sv)
Folkteatern är en länsteater med placering vid Järntorget i Göteborg, vilket betyder att de får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen, som alltså är teaterns regionala ekonomiska huvudman. Från och med 1 januari 2021 drivs Folkteatern i form av ett aktiebolag: Folkteatern Västra Götaland AB. Bolaget är helägt av Folkteatern i Göteborg ekonomisk förening. Föreningen består av medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar - t.ex. fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund. På Folkteatern arbetar ett femtiotal personer, med stora variationer över säsongen beroende på repertoar.
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