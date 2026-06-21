M och SD vill lägga ned ”sosseprojektet” Folkteatern

M och SD i Göteborg vill strypa regionens finansiering till Folkteatern, som de menar är ett ”sosseprojekt”. Det skriver GP, som menar att teatern sannolikt kommer behöva lägga ned om stödet försvinner.

Vid en direkt fråga från tidningen säger regionfullmäktigeledamoten Pernilla Taxén Börjesson (SD) att hon inte har några särskilda tankar om det.

– Nej, det har jag inte. Det finns ju fler teatrar i Göteborg. Folkteatern får väl kämpa för att finna en ny finansiär. Det är inte mitt problem att lösa.