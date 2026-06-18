Politisk strid om sommarlovspeng i Göteborg: ”Olaglig verksamhet”
De styrande rödgröna partierna i Göteborg överklagar en dom från förvaltningsrätten som underkände den så kallade sommarlovspengen på tisdagen, rapporterar Göteborgs-Posten. Över 1 000 familjer har redan fått stödet på tusen kronor, som betalas ut till kommunens fattigaste familjer.
Oppositionen reserverade sig i kommunfullmäktige enhälligt mot överklagan.
– Det här är ju ett olagligt beslut som de tagit. Vi kan inte fortsätta driva olaglig verksamhet, säger moderaten Axel Josefson.
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