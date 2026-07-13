Liberalerna vill göra Göteborg till elbilshuvudstad
Liberalerna i Göteborg vill göra staden till Nordens elbilshuvudstad, rapporterar GP. Elbilsägare föreslås bland annat slippa trängselskatt, få kredit på parkeringsavgifter och erbjudas gratis kollektivtrafik.
Satsningen beräknas enligt partiet kunna generera upp till 10 000 nya elbilsägare och kosta runt 250 miljoner kronor.
– Vi tror att det är bra utifrån flera aspekter, men framförallt för hälsan och livskvaliteten, säger Axel Darvik, Liberalernas gruppledare i Göteborg.
Just nu upplåst för alla
Lokalpolitiken i Göteborg • Kontext
Historiskt är Göteborg en röd arbetarstad – och vid förra valet tog vänstern mycket riktigt tillbaka Västsverige. Både staden och regionen har nu rödgröna styren.
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