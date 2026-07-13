Liberalerna vill göra Göteborg till elbilshuvudstad

Liberalerna vill ha fler elbilar i Göteborg.

Liberalerna i Göteborg vill göra staden till Nordens elbilshuvudstad, rapporterar GP. Elbilsägare föreslås bland annat slippa trängselskatt, få kredit på parkeringsavgifter och erbjudas gratis kollektivtrafik.

Satsningen beräknas enligt partiet kunna generera upp till 10 000 nya elbilsägare och kosta runt 250 miljoner kronor.

– Vi tror att det är bra utifrån flera aspekter, men framförallt för hälsan och livskvaliteten, säger Axel Darvik, Liberalernas gruppledare i Göteborg.