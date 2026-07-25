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Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. (Sverigedemokraterna)
Valet 2026Valrörelsen

SD och L överens om fem vallöften – vill förstatliga LSS

Av Hannah Gustafsson
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Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om fem gemensamma vallöften om LSS, skriver partiledarna i en debattartikel hos Expressen.

Ett av löftena handlar om de återkrav som Försäkringskassan kan skicka ut efter att ha tagit nya beslut om stödbehov, trots att besluten ligger flera år tillbaka i tiden. Därför vill partierna införa ett nödstopp, i alla fall tills dess att den pågående utredningen av välfärdsbrott är klar.

De vill också att Försäkringskassan ska börja ha fysiska möten med personer som ansöker om personlig assistans.

”Den som ansöker om personlig assistans måste få en chans att berätta om sina behov.”

Utöver det vill de höja lönerna för personliga assistenter och höja assistansersättningen. Det sista löftet handlar om att ta tillbaka ansvaret från kommunerna och i stället förstatliga ansvaret.

Om debattörerna

Jimmie Åkesson (SD), partiledare

Simona Mohamsson (L), partiledare

DEBATT: L och SD ger gemensamt vallöfte om LSS
Expressen

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