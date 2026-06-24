Se upp när stor asteroid sveper förbi jorden i helgen

En stor asteroid passerar jorden i helgen, rapporterar AFP. Enligt Europeiska rymdorganisationen ESA kommer himlakroppen, kallad (152637) 1997 NC1, att befinna sig så nära som 2,5 miljoner kilometer från jorden vid närmaste punkt, men det finns ingen risk för kollision.

Asteroiden färdas med en hastighet på omkring nio kilometer per sekund, och beräknas vara mellan 750 och 1 650 meter bred, enligt ESA:s beräkningar.

– En så nära passage av ett objekt i den här storleken sker bara vartannat eller vart tredje år, säger Juan Luis Cano vid ESA:s Planetary Defence Office i ett uttalande.

Tack vare att asteroiden passerar så nära jorden så kommer den att vara möjlig att se med en vanlig kikare. Den ljusa månen kan dock försvåra observationen av asteroiden.