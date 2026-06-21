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Senatorn Brian Schatz. (Mark Schiefelbein / AP)
Trumps USAMellanårsvalet i USA

Senatorn: Trump får en ny verklighet om Demokraterna tar majoritet

Av Adam Lindh
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Om Demokraterna vinner majoritet i både representanthuset och senaten i höstens mellanårsval kommer Donald Trump behöva hantera ett helt nytt Washington. Det säger senatorn Brian Schatz till CNN.

Schatz, som av många pekas ut som Demokraternas nästa partipiska om partiet återtar majoriteten, menar att partiet skulle ha möjlighet att sätta betydligt större press på Trumpadministrationen.

Han pekar också på flera frågor där han tror att Demokraterna kan vinna över republikanska väljare, däribland sjukvård, tullar och utrikespolitik.

– Anledningen till att allmänheten inte står bakom det här kriget är att de aldrig gjorde något försök att övertyga amerikanerna om varför det behövdes, säger han.

Schatz säger också att Demokraternas krav på nya domare till högsta domstolen skulle vara betydligt högre än under Trumps första mandatperiod
CNN
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