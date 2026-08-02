Sex döda och flera skadade i bussolycka i Italien

Sex personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. Det rapporterar italienska Ansa.

– Räddningsarbetarna mötte en krigsscen, säger ledaren för regionen Umbrien, Stefania Proietti.

Enligt tidningen har en husbil kolliderat med en buss. Minst två andra bilar ska även vara inblandade.

Den lokala trafikpolisen bedömer att husbilen gått över i fel körfält. De två busschaufförerna tros ha dött, samt två passagerare i husbilen och två på bussen.