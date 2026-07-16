Sex kilometer långt isberg på drift utanför Grönland

Ett isberg som är hela sex kilometer långt och fyra kilometer brett driver just nu utanför Grönlands östkust, enligt Danmarks meteorologiska institut (DMI).

Isberget har i nuläget färdats cirka 120 mil efter att ha lossnat från Nioghalvfjerdsglaciären vid Grönlands nordostkust.

– Vi kan förvänta oss att det bryts upp i mindre isberg medan det fortsätter att driva söderut, säger Hans Henrik Light, isanalytiker vid DMI, i ett pressmeddelande.

Det är vanligt att isberg lossnar från den grönländska kusten och driver söderut, men i vanliga fall brukar de vara mellan 200 och 500 meter långa, enligt Light.