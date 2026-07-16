ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sermeq Kujalleq-glaciären på Grönland, fotograferad i augusti 2023. (Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT)
Utrikes

Sex kilometer långt isberg på drift utanför Grönland

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Ett isberg som är hela sex kilometer långt och fyra kilometer brett driver just nu utanför Grönlands östkust, enligt Danmarks meteorologiska institut (DMI).

Isberget har i nuläget färdats cirka 120 mil efter att ha lossnat från Nioghalvfjerdsglaciären vid Grönlands nordostkust.

– Vi kan förvänta oss att det bryts upp i mindre isberg medan det fortsätter att driva söderut, säger Hans Henrik Light, isanalytiker vid DMI, i ett pressmeddelande.

Det är vanligt att isberg lossnar från den grönländska kusten och driver söderut, men i vanliga fall brukar de vara mellan 200 och 500 meter långa, enligt Light.

Isbergen som driver är ofta platåformade
TT
Light: ”Ett så stort isberg ser vi kanske vartannat år”
pressmeddelande · www.dmi.dk
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen