Sex män i ett råd – så styrs Iran utan högste ledare
I fyra decennier har en religiös ledare styrt Iran i detalj. Nu finns det i praktiken ingen sådan kvar, men landet verkar fungera ändå, skriver The Economist.
The Economist
Iran is functioning without a supreme leader
Six men from a council of generals and bureaucrats…
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