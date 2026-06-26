Sex till sjukhus efter krock med grävmaskin

Två vuxna och fyra barn har förts till sjukhus efter att deras personbil krockat med en grävmaskin i Tollarp utanför Kristianstad. Det rapporterar TT.

Polisen arbetade under någon halvtimme med att få loss alla de sex personerna ur bilen, enligt polisens händelsenotis. Skadeläget är oklart.

Väg 1980 har öppnats igen med begränsad framkomlighet efter att ha varit avstängd i båda riktningarna, enligt TV4 Nyheterna.