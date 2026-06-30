Silicon Valleys nya skräck är zombie-enhörningar
I Silicon Valley växer oron för så kallade zombie-enhörningar. Det vill säga, tidigare hajpade startupbolag som en gång värderades till minst 1 miljard dollar, men som nu tappat kr…
The Economist
Zombie unicorns are haunting Silicon Valley
Years of frothy valuations have created a nightmar…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen