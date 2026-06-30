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Ekonomi

Silicon Valleys nya skräck är zombie-enhörningar

A unicorn is a startup valued at more than $1bn. (Shutterstock)

I Silicon Valley växer oron för så kallade zombie-enhörningar. Det vill säga, tidigare hajpade startupbolag som en gång värderades till minst 1 miljard dollar, men som nu tappat kr…

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The Economist

Zombie unicorns are haunting Silicon Valley

Years of frothy valuations have created a nightmar…

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