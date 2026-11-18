Sis-hem stängs ner – ungdomarna tog över
Sis-hemmet Vemyra ungdomshem i Sollefteå stängs ner, rapporterar TT.
Enligt Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) hade de placerade ungdomarna delvis tagit över verksamheten, och personalen vidtog otillräckliga åtgärder mot hot och våld.
Ivo hade tidigare förbjudit fortsatt verksamhet på en av hemmets avdelningar på grund av flera rymningar och svåra missförhållanden.
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