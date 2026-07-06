Självskadande kvinna isolerades på stängd avdelning

En 18-årig kvinna med svårt självskadebeteende placerades ensam på en avstängd avdelning med flera säkerhetsbrister på Sis-hemmet Rebecka på Ekerö, rapporterar P4 Stockholm.

Avdelningen var under renovering och enligt en anställd lyckades kvinnan få loss en taklist som hon virade runt halsen.

JO har inte granskat det enskilda fallet, men kritiserat hemmet för långa isoleringar och varnar för att rum som inte är ändamålsenliga kan innebära risk för allvarlig skada eller självmord.