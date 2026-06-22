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Tåg i Malmö. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tågresandet

SJ: Kraftig ökning av antalet bokningar i sommar

Av Tomas Ekelund
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SJ ser ett ökat sug efter tågresor under sommaren, enligt ett pressmeddelande. Under semesterveckorna 26–33 i år ligger antalet bokade resor 15 procent högre i år än i fjol. På vissa linjer är ökningen ännu större.

På resor till och från Malmö och Göteborg är ökningen 20 procent. Detsamma gäller sträckorna Stockholm–Oslo och Stockholm–Åre.

SJ:s långsiktiga mål är att öka antalet resor med 50 procent till 2030
TT
Pressmeddelandet från SJ
via.tt.se
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