SJ: Kraftig ökning av antalet bokningar i sommar
SJ ser ett ökat sug efter tågresor under sommaren, enligt ett pressmeddelande. Under semesterveckorna 26–33 i år ligger antalet bokade resor 15 procent högre i år än i fjol. På vissa linjer är ökningen ännu större.
På resor till och från Malmö och Göteborg är ökningen 20 procent. Detsamma gäller sträckorna Stockholm–Oslo och Stockholm–Åre.
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