SJ köper höghastighetståg – första levereras 2027

SJ har beställt 30 nya tåg med en maxhastighet på 250 kilometer i timmen, rapporterar Dagens industri. Tågen byggs i Tyskland och de första ska levereras till Sverige i början av nästa år.

I nuläget får de dock inte köra snabbare än 200 kilometer i timmen eftersom de svenska banorna inte är anpassade för det. Bland annat krävs ett nytt signalsystem och förstärkta räls och broar.

Bollen ligger nu hos Trafikverket, enligt Jan Kyrk, affärsområdeschef på SJ.

– Nu har vi köpt en Ferrari, då måste man också bygga en bana som den kan köra på, säger han.

Totalt lägger SJ 19 miljarder kronor på nya tåg och renovering av vagnar – deras största ekonomiska satsning någonsin.