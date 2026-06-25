Sjukhuschefer beläggs med munkavle under valår

Var tredje verksamhetschef på landets sjukhus upplever politisk press under valår. Det visar en anonym enkät som facktidningen Sjukhusläkaren skickat till 600 chefer runt om i landet.

De vittnar om direktiv om att försköna statistiken, munkavle om det som fungerar dåligt i verksamheten och politiska krav som ställer patientgrupper mot varandra.

”Jag har av högre chefer emottagit hot om att inte få fortsätta som verksamhetschef om jag uttrycker mig även helt internt om vad som varit mindre bra under pågående mandatperiod”, skriver en chef.