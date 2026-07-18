Skådisen slog igenom som 47-åring: ”Det var ljuvligt”

Hannah Waddingham i New York under premiären av ”Ride or die” tidigare i veckan.

Efter otaliga år på de brittiska teaterscenerna och i mindre tv-produktioner blev plötsligt Hannah Waddingham ett välbekant ansikte i hela världen – som 47-åring.

Mindre roller i ”Game of thrones” och ”Sex education” banade väg för det stora genombrottet med serien ”Ted Lasso”. Pandemin bidrog till höga tittarsiffror och Waddinghams karriär som Hollywoodskådis rivstartade.

– En plötslig framgång efter 25 år är underbar. Och jag är helt okej med det, eftersom jag är väldigt tillfreds med den jag är. Jag delar gärna med mig av att jag är 51 år gammal.

Nu är hon aktuell med en fjärde säsong av ”Ted Lasso” och den nya serien ”Ride or die”.