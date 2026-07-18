ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Hannah Waddingham i New York under premiären av ”Ride or die” tidigare i veckan. (Andy Kropa/AP/TT)
HelgIntervjuer

Skådisen slog igenom som 47-åring: ”Det var ljuvligt”

Av Marcus Lindén
Publicerad:

Efter otaliga år på de brittiska teaterscenerna och i mindre tv-produktioner blev plötsligt Hannah Waddingham ett välbekant ansikte i hela världen – som 47-åring.

Mindre roller i ”Game of thrones” och ”Sex education” banade väg för det stora genombrottet med serien ”Ted Lasso”. Pandemin bidrog till höga tittarsiffror och Waddinghams karriär som Hollywoodskådis rivstartade.

– En plötslig framgång efter 25 år är underbar. Och jag är helt okej med det, eftersom jag är väldigt tillfreds med den jag är. Jag delar gärna med mig av att jag är 51 år gammal.

Nu är hon aktuell med en fjärde säsong av ”Ted Lasso” och den nya serien ”Ride or die”.

Hannah Waddingham: ”Om du inte kan säga något snällt, säg inget alls”
www.theguardian.com

Om intervjuer

Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.

Om Omni-helg

Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

Annons
Överraska med blombud för sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
HelgIntervjuerFilm & tvHannah Waddingham