”Min mamma var 1,50 – men skrämde skiten ur folk”

I en intervju med The Guardian berättar Sean Astin – mest känd för rollen som Sam i Sagan om ringen – om det nya uppdraget som ordförande för amerikanska skådespelarfacket Sag-Aftra.

Astin slog igenom i The Goonies när han var i tioårsåldern. Hans bakgrund beskrivs som ”Hollywood royalty” och hans mamma Patty Duke hade också en bakgrund som barnstjärna och var angelägen om att skydda sonen i den hårda filmbranschen. När en ljudtekniker beklagade sig över att den unge Sean Astin hade tandställning så ska Patty Duke ha ”flippat ut”.

– Hennes upprördhet var mer traumatisk för mig än den där kommentaren [...] Hon var bara 1,50 lång, men hon skrämde skiten ur folk.

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