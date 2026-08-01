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Sean Astin under Oscarsgalan 2026. (Jordan Strauss /AP/TT / AP)
HelgIntervjuer

”Min mamma var 1,50 – men skrämde skiten ur folk”

Av Peter Johansson
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I en intervju med The Guardian berättar Sean Astin – mest känd för rollen som Sam i Sagan om ringen – om det nya uppdraget som ordförande för amerikanska skådespelarfacket Sag-Aftra.

Astin slog igenom i The Goonies när han var i tioårsåldern. Hans bakgrund beskrivs som ”Hollywood royalty” och hans mamma Patty Duke hade också en bakgrund som barnstjärna och var angelägen om att skydda sonen i den hårda filmbranschen. När en ljudtekniker beklagade sig över att den unge Sean Astin hade tandställning så ska Patty Duke ha ”flippat ut”.

– Hennes upprördhet var mer traumatisk för mig än den där kommentaren [...] Hon var bara 1,50 lång, men hon skrämde skiten ur folk.

Läs hela intervjun via länken nedan.

Sean Astin on child stardom, The Lord of the Rings and surviving 45 years in Hollywood
www.theguardian.com

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Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.

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