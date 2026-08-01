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Bernthal under Comic-Con i San Diego 2026. (Richard Shotwell /AP/TT / AP)
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Odyssey-stjärnan: ”Jag hamnade alltid i trubbel”

Av Peter Johansson
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Skådespelaren Jon Bernthal berättar för Washington Post om sin uppväxt just i Washington DC.

– Jag var ganska vild som ung, och då var DC stökigt. Jag hamnade alltid i trubbel med poIisen och visste inte vad jag skulle göra, säger Bernthal, som konstaterar att allting ändrades när han senare började intressera sig för teater.

Just nu är han aktuell med biroller i både The Odyssey och Spider-Man: Brand New Day.

Läs hela intervjun via länken nedan.

Jon Bernthal was a ‘wild kid’ in D.C. It all led to his blockbuster moment
Washington Post  · Ofta betalvägg

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Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.

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Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

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