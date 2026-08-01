Odyssey-stjärnan: ”Jag hamnade alltid i trubbel”

Skådespelaren Jon Bernthal berättar för Washington Post om sin uppväxt just i Washington DC.

– Jag var ganska vild som ung, och då var DC stökigt. Jag hamnade alltid i trubbel med poIisen och visste inte vad jag skulle göra, säger Bernthal, som konstaterar att allting ändrades när han senare började intressera sig för teater.

Just nu är han aktuell med biroller i både The Odyssey och Spider-Man: Brand New Day.

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