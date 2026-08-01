Odyssey-stjärnan: ”Jag hamnade alltid i trubbel”
Skådespelaren Jon Bernthal berättar för Washington Post om sin uppväxt just i Washington DC.
– Jag var ganska vild som ung, och då var DC stökigt. Jag hamnade alltid i trubbel med poIisen och visste inte vad jag skulle göra, säger Bernthal, som konstaterar att allting ändrades när han senare började intressera sig för teater.
Just nu är han aktuell med biroller i både The Odyssey och Spider-Man: Brand New Day.
Läs hela intervjun via länken nedan.
Om intervjuer
Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.
Om Omni-helg
Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen