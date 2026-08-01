Delcy Rodríguez: Maduro ser det som händer som positivt

Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez har kommunicerat ytterst lite med Nicolás Maduro sedan han avsattes under dramatiska former i januari. Hon har mottagit ett fåtal meddelanden genom hans advokater, säger hon i en intervju med Time.

– Han ser vad som händer i Venezuela som mycket positivt, säger hon.

På frågan om vad hon anser att Maduros största misstag var svarar hon att Venezuela borde ha varit mer öppet geopolitiskt.

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