Delcy Rodríguez: Maduro ser det som händer som positivt
Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez har kommunicerat ytterst lite med Nicolás Maduro sedan han avsattes under dramatiska former i januari. Hon har mottagit ett fåtal meddelanden genom hans advokater, säger hon i en intervju med Time.
– Han ser vad som händer i Venezuela som mycket positivt, säger hon.
På frågan om vad hon anser att Maduros största misstag var svarar hon att Venezuela borde ha varit mer öppet geopolitiskt.
Läs hela intervjun via länken nedan.
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