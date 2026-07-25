”Ted Lasso”: Ny säsong var aldrig en fråga om pengar

Succén med ”Ted Lasso” utvecklade sig till en oväntat stor kassako för skådespelaren och manusförfattaren Jason Sudeikis, men länge sa han nej till det som senare i sommar blir en fjärde säsong.

– Bara tanken på att göra en fjärde säsong kändes som när ens partner frågar om ett tredje barn medan man håller på att få sitt andra.

I en intervju med Hollywood Reporter säger han att berättelsen hade fått sitt slut när Ted flyttade tillbaka till USA, och att hans nekande svar till en fjärde säsong aldrig var ett sätt att försöka förhandla till sig mer pengar. Vändningen handlade i stället om att det gick upp för honom hur smittsamt det var att spela någon ”som ser det bästa i människor och inte går runt och är arg”.

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