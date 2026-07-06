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Kärnkraftverket Forsmark. Arkivbild. (Pontus Lundahl/TT)
Kärnkraftsdebatten

Skanska får miljardkontrakt vid Forsmark

Av Magnus Eriksson
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Byggbolaget Skanska har tecknat ett kontrakt med Svensk Kärnbränslehantering, SKB, för att bygga nya förvarssalar för slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kontraktet är värt cirka en miljard kronor. Byggstart planeras att ske under tredje kvartalet 2026. Entreprenaden beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2028 och den kompletta anläggningen beräknas vara klar för provdrift 2030-2031.

Skanska bygger sex nya förvarssalar slutförvar i Forsmark
pressmeddelande · mfn.se
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