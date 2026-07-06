Skanska får miljardkontrakt vid Forsmark
Byggbolaget Skanska har tecknat ett kontrakt med Svensk Kärnbränslehantering, SKB, för att bygga nya förvarssalar för slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Det framgår av ett pressmeddelande.
Kontraktet är värt cirka en miljard kronor. Byggstart planeras att ske under tredje kvartalet 2026. Entreprenaden beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2028 och den kompletta anläggningen beräknas vara klar för provdrift 2030-2031.
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