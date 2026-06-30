Utredare: Kärnkraftsbolag ska ersättas vid ny politik

Företag som investerar i ny svensk kärnkraft ska få ersättning för sina utgifter om framtida politiska beslut framtvingar en avveckling. Det föreslår regeringens kärnkraftsersättningsutredare i ett delbetänkande som överlämnades på tisdagen.

”Som ägare av ett kärnkraftverk ska man inte behöva vara orolig för att politiken ska rycka undan mattan för ens verksamhet. Rätt till ersättning kan öka tryggheten för ägarna och leda till fler investeringar”, skriver energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) i en kommentar.