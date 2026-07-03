Nya kärnkraften kan kosta staten hundratals miljarder
Avtalet med Videberg Kraft om tre nya kärnreaktorer kan kosta staten mellan 80 och 280 miljarder kronor i elprisgarantier under 40 år. Det visar regeringens egna beräkningar, skriver DI.
Den slutliga notan beror enligt finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) på framtida elpriser. Vid låga elpriser blir statens kostnader högre, medan Videberg får betala ersättning till staten om elpriserna blir mycket höga.
– Det kan liknas vid en försäkring, säger Wykman, som menar att folket oavsett blir vinnare.
Utöver prisgarantierna kan staten som delägare behöva skjuta till upp till 34,3 miljarder i kapital, skriver DI.
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Kärnkraftsdebatten • Kontext
På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
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