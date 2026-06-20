Uniper öppnar för dialog om ny kärnkraft i Sverige

Den tyska energikoncernen Uniper kan ha siktet inställt på nya investeringar i Sverige och uppges vara öppen för dialog om ny kärnkraft i Oskarshamn och Barsebäck. Det säger Sverigechefen Johan Svenningsson till Dagens Industri.

Det handlar inte om att koncernen planerar att bygga ny kärnkraft i dagsläget, men Uniper öppnar för samtal med ”seriösa aktörer” som vill investera i nya reaktorer.

– Vi kommer att fortsätta investera stort i våra befintliga tillgångar inom vattenkraft och kärnkraft. Det handlar om allt från underhåll till moderniseringar och effekthöjningar, säger Svenningsson.

Han uppger också att bolaget planerar fortsatta satsningar på produktion av förnybara bränslen och undersöker möjligheten att bygga en fabrik för grön e-metanol till sjöfarten.