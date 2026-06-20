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Kärnkraftverket i Oskarshamn. (Mikael Fritzon / TT / Mikael Fritzon)
Kärnkraftsdebatten

Uniper öppnar för dialog om ny kärnkraft i Sverige

Av Adam Lindh
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Den tyska energikoncernen Uniper kan ha siktet inställt på nya investeringar i Sverige och uppges vara öppen för dialog om ny kärnkraft i Oskarshamn och Barsebäck. Det säger Sverigechefen Johan Svenningsson till Dagens Industri.

Det handlar inte om att koncernen planerar att bygga ny kärnkraft i dagsläget, men Uniper öppnar för samtal med ”seriösa aktörer” som vill investera i nya reaktorer.

– Vi kommer att fortsätta investera stort i våra befintliga tillgångar inom vattenkraft och kärnkraft. Det handlar om allt från underhåll till moderniseringar och effekthöjningar, säger Svenningsson.

Han uppger också att bolaget planerar fortsatta satsningar på produktion av förnybara bränslen och undersöker möjligheten att bygga en fabrik för grön e-metanol till sjöfarten.

Just nu upplåst för alla
KärnkraftsdebattenKontext
På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
Uniper är delägare i samtliga svenska kärnkraftverk och storägare i svensk vattenkraft
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Uniper sa nyligen nej till att bygga två fullskaliga kokvattenreaktorer i Barsebäck
TT
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KärnkraftsdebattenOskarshamnTysklandUniperKärnkraftEnergi & råvaror