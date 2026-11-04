Inflationen i eurozonen steg till 4,0 procent i oktober, från 3,8 procent månaden före, enligt preliminära siffror från Eurostat. Utvecklingen ligger i linje med marknadens förväntningar.

Det är framför allt energiprisernas uppgång på närmare 21 procent i årstakt som driver upp inflationen. Den underliggande inflationen, där energi och livsmedel räknas bort, låg kvar på 2,5 procent.

Tjänster står för nästan 47 procent av den totala konsumtionen i euroområdet och tjänsteinflationen ökade till 3,3 procent i oktober, från 3,2 procent månaden före.

Bland de stora euroländerna sticker Italien och Spanien ut med en inflation på 5,6 respektive 4,9 procent. I Tyskland sjönk inflationen till 2,8 procent, från 3,3 procent i september.