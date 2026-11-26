Mikael Damberg i samtal med Pablo Hernández de Cos och tyske Joachim Nagel. Arkivbild.

Spanjoren Pablo Hernández de Cos väntas bli nästa chef för Europeiska centralbanken ECB när Christine Lagarde lämnar i februari nästa år, rapporterar nyhetsbyråer. Under torsdagen ställde sig EU-ländernas ambassadörer bakom kandidaten, sedan Nederländerna dragit tillbaka sitt stöd för den enda motkandidaten, Klaas Knot.

Samtidigt ställer de sig bakom fransmannen Laurence Boone och tysken Markus Brunnermeier som nya ledamöter i ECB:s styrelse, skriver TT.

EU:s regeringschefer väntas nominera trion formellt under torsdagen, men beslutet tas i december.

Hernández de Cos, 55, är i dag chef för Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) och var Spaniens centralbankschef åren 2018-2024.