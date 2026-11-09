Eurogruppen inleder samtalen om vem som ska efterträda Christine Lagarde som chef för Europeiska centralbanken (ECB), rapporterar Reuters.

Senast på fredag ska kandidater vara nominerade, men redan nu ser kampen ut att stå mellan Nederländernas tidigare centralbankschef Klaas Knot och spanjoren Pablo Hernández de Cos, som leder Internationella regleringsbanken (BIS).

Lagarde har meddelat att hon lämnar i början av februari.

– Vi har ett tajt schema, så vi behöver agera snabbt, säger Greklands finansminister Kyriakos Pierrakakis vid en pressträff i Bryssel.

Vem som får jobbet avgör euroländernas stats- och regeringschefer senare i år. Att det finns flera poster att fördela tror Pierrakakis kan underlätta för länderna att hitta en lösning.