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Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Regeringsfrågan

Skogbruk splittrar C och MP: ”Där kraschar vi ordentligt”

Av Hannah Gustafsson
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Hur det framtida skogsbruket ska se ut är en fråga som Centerpartiet och Miljöpartiet inte är överens om, säger Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist till Sydsvenskan.

– Vi tycker exempelvis att skogen är en del av skogsbrukarnas balansräkning, som man måste kunna göra som man vill med, och det tycker ju inte Miljöpartiet. Där kraschar vi ordentligt.

Hur Magdalena Andersson resonerar kring en eventuell regeringsbildning i höst har inte kommunicerats utåt. Thand Ringqvist har tidigare öppnat för att samarbeta i vissa frågor med MP, men att drömregeringen hade varit med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

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Valet 2026RegeringsfråganElisabeth Thand RingqvistCenterpartietMiljöpartietPolitik