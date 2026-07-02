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Skolbalen i Kyiv hölls – utan Masha, 15, på dansgolvet

Yehor Holodryha, center, and classmates of Masha Polska dancing the waltz at their prom in Kyiv, Ukraine, in June. (Oksana Parafeniuk/The New York Times)

Skolbalen i Kyiv skulle bli 15-åriga Masha Polskas stora kväll. Hon hade övat klassens koreograferade vals och skulle lyftas och snurras runt i ett av dansens mest framträdande mom…

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The New York Times

The Prom Went On in Kyiv, but Masha’s Date Danced Alone

Masha Polska, 15, was an avid dancer who had been…

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