Skolbalen i Kyiv hölls – utan Masha, 15, på dansgolvet
Skolbalen i Kyiv skulle bli 15-åriga Masha Polskas stora kväll. Hon hade övat klassens koreograferade vals och skulle lyftas och snurras runt i ett av dansens mest framträdande mom…
The New York Times
The Prom Went On in Kyiv, but Masha’s Date Danced Alone
Masha Polska, 15, was an avid dancer who had been…
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