Sköldpaddornas väktare dödad i israelisk attack: ”Var en symbol för hopp”

Mona Khalil tillbringade en stor del av sitt liv med att värna om det marina livet runt al-Mansouri i södra Libanon. Hon blev 76 år gammal.

Hon skyddade havssköldpaddorna längs Libanons kust i decennier. Nu har naturvårdaren Mona Khalil dött efter en israelisk attack – ett dödsfall som fått stor uppmärksamhet långt utanför landets gränser.