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Hoten mot artrikedomenOmni förklarar

Sköldpaddornas väktare dödad i israelisk attack: ”Var en symbol för hopp”

Mona Khalil tillbringade en stor del av sitt liv med att värna om det marina livet runt al-Mansouri i södra Libanon. Hon blev 76 år gammal. (Mohammed Zaatari /AP/TT / AP)

Hon skyddade havssköldpaddorna längs Libanons kust i decennier. Nu har naturvårdaren Mona Khalil dött efter en israelisk attack – ett dödsfall som fått stor uppmärksamhet långt utanför landets gränser.

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