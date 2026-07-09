Hoten mot artrikedomen • Omni förklarar
Sköldpaddornas väktare dödad i israelisk attack: ”Var en symbol för hopp”
Hon skyddade havssköldpaddorna längs Libanons kust i decennier. Nu har naturvårdaren Mona Khalil dött efter en israelisk attack – ett dödsfall som fått stor uppmärksamhet långt utanför landets gränser.
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