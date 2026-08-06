Skulle hjälpa andra företag – åtalas nu för grova ekobrott

Sex personer i Stockholmsområdet åtalas för bland annat grova skattebrott, penningtvätt och grova bokföringsbrott, uppger Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Brottsligheten ska vara kopplad till två bolag som de åtalade personerna har företrätt. Enligt myndigheten rör det sig om ”brister i bokföringen” på cirka 115 miljoner kronor.

Ett av bolagen uppges ha sysslat med konsulttjänster till andra företag som drabbats av ekonomiska problem, medan det andra ska ha varit ett dotterbolag till det förstnämnda. Båda bolagen gick i konkurs i juni 2025.