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Innovation & framtid

Smarta glasögon är här – men vem är de till för?

A model wears Xreal augmented reality glasses during the CES tech show, 2025, in Las Vegas. (John Locher/AP)

Silicon Valley har hittat en ny plats att slåss om: våra ansikten. Smarta glasögon ser ut att bli techjättarnas nästa stora hårdvarustrid, skriver Wall Street Journal.

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The Wall Street Journal

Smartglasses Are Inevitable. But What—or Who—Are They For?

The technology is finally maturing to the point wh…

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