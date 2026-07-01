Smarta glasögon är här – men vem är de till för?
Silicon Valley har hittat en ny plats att slåss om: våra ansikten. Smarta glasögon ser ut att bli techjättarnas nästa stora hårdvarustrid, skriver Wall Street Journal.
The Wall Street Journal
Smartglasses Are Inevitable. But What—or Who—Are They For?
The technology is finally maturing to the point wh…
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