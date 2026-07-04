Snart är sommarvärmen tillbaka – men först mer regn

Arkivbild från värmeböljan i Malmö i slutet av juni innan vädret vände.

Mot slutet av nästa vecka ser vädret ut att stabilisera sig och högsommarvärmen återvänder, säger SMHI-meteorologen Linus Karlsson till Expressen.

Men innan dess lär det fortsätta vara relativt blött och kallt. I södra Sverige kan solen titta fram bitvis, men i resten av landet väntas skurar, lägre temperaturer och moln.

Framåt helgen väntas temperaturerna klättra upp till 25 grader igen i södra halvan av landet. Hur länge värmen håller i sig är svårt att säga säkert, enligt Linus Karlsson.

– För den som längtar efter sol och mer klassiskt semesterväder finns tecken på att ett högtrycksbetonat väder kan hålla i sig efter nästa vecka.