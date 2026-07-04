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Arkivbild från värmeböljan i Malmö i slutet av juni innan vädret vände. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Snart är sommarvärmen tillbaka – men först mer regn

Av Hedda Hallsenius
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Mot slutet av nästa vecka ser vädret ut att stabilisera sig och högsommarvärmen återvänder, säger SMHI-meteorologen Linus Karlsson till Expressen.

Men innan dess lär det fortsätta vara relativt blött och kallt. I södra Sverige kan solen titta fram bitvis, men i resten av landet väntas skurar, lägre temperaturer och moln.

Framåt helgen väntas temperaturerna klättra upp till 25 grader igen i södra halvan av landet. Hur länge värmen håller i sig är svårt att säga säkert, enligt Linus Karlsson.

– För den som längtar efter sol och mer klassiskt semesterväder finns tecken på att ett högtrycksbetonat väder kan hålla i sig efter nästa vecka.

I norr väntas det fortsätta regna, men det ska bli lite varmare – ungefär 20 grader
Expressen
SMHI:s väderprognos
www.smhi.se
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