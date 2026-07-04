Snart är sommarvärmen tillbaka – men först mer regn
Mot slutet av nästa vecka ser vädret ut att stabilisera sig och högsommarvärmen återvänder, säger SMHI-meteorologen Linus Karlsson till Expressen.
Men innan dess lär det fortsätta vara relativt blött och kallt. I södra Sverige kan solen titta fram bitvis, men i resten av landet väntas skurar, lägre temperaturer och moln.
Framåt helgen väntas temperaturerna klättra upp till 25 grader igen i södra halvan av landet. Hur länge värmen håller i sig är svårt att säga säkert, enligt Linus Karlsson.
– För den som längtar efter sol och mer klassiskt semesterväder finns tecken på att ett högtrycksbetonat väder kan hålla i sig efter nästa vecka.
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