Sommaren pausar – kan bli skyfall och 15 grader

En person med ryggsäck och regnjacka i regnet vid Slussen i Stockholm, illustrationsbild (2023).

SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Västerbottens och delar av Norrbottens län under lördagen. Lokalt kan det komma 30–50 millimeter regn på kort tid och åska.

Inte heller i andra delar av Sverige känns sommaren särskilt närvarande just nu. Temperaturer runt 17–20 grader är att vänta och i regnigare områden kan det bli runt 15 grader.

Men på torsdag vänder det, skriver Sydsvenskan.

– Från torsdag och framåt är allt mer högtrycksbetonat – soligt och lite varmare, 20 till 25 grader, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.