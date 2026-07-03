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En person med ryggsäck och regnjacka i regnet vid Slussen i Stockholm, illustrationsbild (2023). (Ali Lorestani/TT)
Sommarvädret

Sommaren pausar – kan bli skyfall och 15 grader

Av Helena Sällström
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SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Västerbottens och delar av Norrbottens län under lördagen. Lokalt kan det komma 30–50 millimeter regn på kort tid och åska.

Inte heller i andra delar av Sverige känns sommaren särskilt närvarande just nu. Temperaturer runt 17–20 grader är att vänta och i regnigare områden kan det bli runt 15 grader.

Men på torsdag vänder det, skriver Sydsvenskan.

– Från torsdag och framåt är allt mer högtrycksbetonat – soligt och lite varmare, 20 till 25 grader, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Varningen för norra Sverige gäller från lunchtid till klockan åtta på lördagskvällen
Sveriges Radio
SMHI har kommit med en ”håll-i-hatten-prognos” enligt Ystad allehanda
www.ystadsallehanda.se
Ett lågtryck rullar in från Norska havet
Expressen
SMHI:s meteorolog tipsar om att resa till Tyskland eller nordligaste Norrland
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Varningar och meddelanden
bakgrund · www.smhi.se
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