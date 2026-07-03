Sommaren pausar – kan bli skyfall och 15 grader
SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Västerbottens och delar av Norrbottens län under lördagen. Lokalt kan det komma 30–50 millimeter regn på kort tid och åska.
Inte heller i andra delar av Sverige känns sommaren särskilt närvarande just nu. Temperaturer runt 17–20 grader är att vänta och i regnigare områden kan det bli runt 15 grader.
Men på torsdag vänder det, skriver Sydsvenskan.
– Från torsdag och framåt är allt mer högtrycksbetonat – soligt och lite varmare, 20 till 25 grader, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen