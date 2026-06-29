Hus i Sundsvall träffat av blixt – en allvarligt skadad

En person vårdas för allvarliga skador på sjukhus efter att en blixt slagit ner i en stuga i Sundsvall under måndagseftermiddagen, rapporterar ST.

Räddningstjänsten larmades vid 16.20-tiden om att blixtnedslaget lett till en brand. Det brann med öppna lågor och stugan var rökfylld när patrullerna anlände.

– Branden har hållit sig inomhus, men det har ändå blivit stora skador, säger räddningsledaren Joakim Kastemyr till tidningen.