Hus i Sundsvall träffat av blixt – en allvarligt skadad
En person vårdas för allvarliga skador på sjukhus efter att en blixt slagit ner i en stuga i Sundsvall under måndagseftermiddagen, rapporterar ST.
Räddningstjänsten larmades vid 16.20-tiden om att blixtnedslaget lett till en brand. Det brann med öppna lågor och stugan var rökfylld när patrullerna anlände.
– Branden har hållit sig inomhus, men det har ändå blivit stora skador, säger räddningsledaren Joakim Kastemyr till tidningen.
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