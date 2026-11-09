Finland ställer sig på tvären när Sverige vill stoppa en höjning av skatten på vitt snus, rapporterar TT.

EU har föreslagit att införa en minimiskatt på det vita snuset på drygt 800 kronor per kilo, enligt Politico. Det kan jämföras med Sveriges nuvarande nivå på 200 kronor per kilo. Det svenska förslaget är att en minimiskatt inte ska vara högre än den nuvarande svenska nivån – ett förslag som stoppas av Finland.

– Nikotinpåsar som köps för lågt pris i grannlandet (Sverige) kommer allt oftare in via olagliga distributionskanaler som särskilt riktar in sig mot unga, säger Finlands finansminister Riikka Purra på mötet i Bryssel, enligt TT.

För att ändra skatteregler i EU krävs att alla länder är överens.