Sociala medier-beroende kan föregå adhd-symtom hos unga
Beroendeliknande användning av sociala medier kan följas av ökade adhd-symtom hos tonårspojkar. Det visar en femårig studie med över 11 000 amerikanska ungdomar, skriver The Washin…
Washington Post
New study links ADHD symptoms in boys and addictive social media use
Parents should monitor patterns of social media us…
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