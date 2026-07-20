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Innovation & framtid

Sociala medier-beroende kan föregå adhd-symtom hos unga

Researchers have long sought to understand the dynamic between youth mental health and their online activity. (Erik Nylander/TT / TT Nyhetsbyrån)

Beroendeliknande användning av sociala medier kan följas av ökade adhd-symtom hos tonårspojkar. Det visar en femårig studie med över 11 000 amerikanska ungdomar, skriver The Washin…

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Washington Post

New study links ADHD symptoms in boys and addictive social media use

Parents should monitor patterns of social media us…

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