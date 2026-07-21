Soldaterna som ”inte finns” – förbandet bakom Ukrainas långdistansdrönare

En ukrainsk soldat förbereder en medeldistansdrönare för ett anfall mot ryska positioner i Donetskregionen, den 22 juni.

Inte ens deras familjer vet vilken enhet de tillhör. I sociala medier utger de sig för att vara helt vanliga soldater.

Men det är en rökridå.

I själva verket är de en del av Ukrainas hemlighetsfullaste drönarförband – en enhet som ligger bakom några av krigets mest uppmärksammade attacker djupt inne på ryskt territorium.