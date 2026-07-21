Striderna • Omni förklarar
Soldaterna som ”inte finns” – förbandet bakom Ukrainas långdistansdrönare
Inte ens deras familjer vet vilken enhet de tillhör. I sociala medier utger de sig för att vara helt vanliga soldater.
Men det är en rökridå.
I själva verket är de en del av Ukrainas hemlighetsfullaste drönarförband – en enhet som ligger bakom några av krigets mest uppmärksammade attacker djupt inne på ryskt territorium.
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